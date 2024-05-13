Свыше 30 беспилотников ВСУ сбиты за ночь над территорией России

Киевский режим не оставляет попыток ударить по российским регионам

Российские военные отбили ночью несколько украинских атак с применением беспилотников, ракет Storm Shadow и РСЗО "Ольха". Об этом в понедельник, 13 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, восемь беспилотников — над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА — над территорией Республики Крым, еще четыре украинских дрона были перехвачены над территорией Липецкой области.

В апреле в российском Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне спецоперации. Также под удары попали хранилище топлива, живая сила и военная техника ВСУ.

При этом российские FPV-беспилотники создают большие проблемы Украине. Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что применяемые ВСУ системы ПВО не могут бить по таким аппаратам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно.

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