Жителя Приморья поймали на шпионаже в пользу Украины

Это уже третий задержанный за последнее время

В Приморском крае сотрудники ФСБ России задержали местного жителя по подозрению в шпионаже на украинскую разведку.

Мужчина собирал информацию о военных объектах в Приморье, чтобы затем передать ее Главному управлению разведки Минобороны Украины и подконтрольной ГУР украинской националистической организации, которая запрещена на территории России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Фигуранта дела отправили под стражу, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Источник РИА Новости уточнил, что задержанный – житель Владивостока 1976 года рождения. На военную разведку Украины он вышел по собственной инициативе. Мужчина признал свою вину и готов сотрудничать со следствием.

"Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно... Просто мне стыдно. Простите меня", - заявил мужчина на допросе.

Это уже третий житель Приморского края, задержанный за шпионаж в пользу Украины за последние два месяца.

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