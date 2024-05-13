ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителя Приморья поймали на шпионаже в пользу Украины

08:15
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Это уже третий задержанный за последнее время

В Приморском крае сотрудники ФСБ России задержали местного жителя по подозрению в шпионаже на украинскую разведку.

Мужчина собирал информацию о военных объектах в Приморье, чтобы затем передать ее  Главному управлению разведки Минобороны Украины и подконтрольной ГУР украинской националистической организации, которая запрещена на территории России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Фигуранта дела отправили под стражу, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Источник РИА Новости уточнил, что задержанный – житель Владивостока 1976 года рождения. На военную разведку Украины он вышел по собственной инициативе. Мужчина признал свою вину и готов сотрудничать со следствием.

"Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно... Просто мне стыдно. Простите меня", - заявил мужчина на допросе.

Это уже третий житель Приморского края, задержанный за шпионаж в пользу Украины за последние два месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.