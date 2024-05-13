Раскрыто, как назначение Белоусова поможет достичь победы в СВО

Его опыт очень ценен

Опыт решения задач предложенного на пост министра обороны Андрея Белоусова поможет достичь победы в спецоперации.

Об этом РИА Новости заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

Белоусов обладает стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению задач – эти качества востребованы для решения российских военных задач. Опыт политика позволит повысить эффективность использования финансовых ресурсов на оборону и оптимизировать вопросы гособоронзаказа.

Кроме того, предложение Белоусова на пост главы Минобороны свидетельствует личном доверии Путина.

"Это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада", - рассказал Коротченко агентству.

На посту начальника Генерального штаба остается Валерий Герасимов – это обеспечит непрерывность управления российской группировкой в зоне СВО, объяснил эксперт.

Накануне Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны. Занимавший пост главы военного ведомства Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности, сместив Николая Патрушева. О новом месте работы Патрушева станет известно позднее.

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