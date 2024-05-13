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ФСБ пресекла попытку ВСУ устроить теракты в Мариуполе 9 мая

08:35
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Украинские дроны направлялись к местам скопления людей

Беспилотники, снабженные взрывными устройствами с поражающими элементами, направили 9 мая ВСУ к местам скопления людей в Мариуполе. Три дрона были нейтрализованы системами РЭБ, сообщили в управлении ФСБ по ДНР.

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В ведомстве уточнили, что противник использовал БПЛА типа "летающее крыло". Взрывотехники ФСБ обезвредили беспилотники. Взрывчатку общей массой 36 килограммов уничтожили на специальном полигоне.

Эксперты расшифровали полетное задание. Выяснилось, что дроны были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе. По данным ФСБ, в общей сложности за минувшую неделю над городами ДНР было перехвачено 312 украинских БПЛА, передает РИА Новости.

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