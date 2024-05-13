У людей появились трудности с дыханием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли против мирных жителей в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики боевые отравляющие вещества, из-за которых люди задыхались. Об этом в понедельник, 13 мая, рассказал местный житель Сергей, эвакуированный российскими военными из зоны боев в конце апреля.

По словам собеседника РИА Новости, украинскими военными используется "какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей".

Некоторых местных жителей спасало большое дерево, растущее рядом с погребом, в котором они укрывались: из-за дерева беспилотник не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал, рассказал Сергей.

При этом Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утверждает, что не обладает достаточной информацией для того, чтобы определить, применялось ли химоружие в конфликте на Украине какой-либо из сторон.

При этом в Германии опубликовали "план нападения" России на страны НАТО. В этом четырехфазном сценарии, в частности, говорится, что на определенном этапе не исключено применение российскими войсками химического, биологического и ядерного оружия.

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