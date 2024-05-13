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Генштаб ВСУ признал успехи России на харьковском направлении

09:24
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Российские подразделения "вклинились в оборону ВСУ"

Российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции. Такое заявление сделали в Генштабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Россия нанесла групповой удар по объектам ВСУ

Украинское командование отмечает, что "на харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется", при этом "ведутся бои за приграничный город Волчанск".

В украинском Генштабе признали, что у России "есть тактический успех" на харьковском направлении, сообщает РИА Новости.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер еще 8 апреля предупреждал, что российская армия займет Харьков в течение нескольких недель. Украинская противовоздушная оборона больше не в силах сопротивляться российским ударам, отмечал американский эксперт.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что под контролем российских войск оказалось 547 квадратных километров территории новых регионов России с начала 2024 года. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но это им не удается.

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