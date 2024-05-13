Разбор завалов завершен: ситуация в Белгороде после атаки ВСУ

Дом обследуют на техническое состояние

Этой ночью российские системы ПВО отразили попытку киевского режима атаковать объекты в Крыму. Как сообщили в Минобороны, в небе над полуостровом уничтожены 4 ракеты Storm Shadow и 7 беспилотников. Кроме того, еще более двух десятков дронов и реактивных снарядов системы залпового огня были перехвачены над Курской, Липецкой и Белгородской областями. В самом Белгороде спасатели лишь под утро завершили разбор завалов на месте рухнувшего подъезда жилой многоэтажки.

Это была тяжелая ночь. Не только для спасателей, которые разбирали завалы в надежде найти выживших, но и для медиков, боровшихся за жизни людей. Да вообще для всего Белгорода.

По всему периметру разрушенного дома – фонарные столбы. Время от времени работа останавливается, чтобы услышать, есть ли кто под завалами - минута тишины. Впрочем, ее за ночь украинские боевики нарушали трижды. Воздушные сирены сообщали об очередных обстрелах. К утру спасателям удалось завершить разбор завалов на месте рухнувшего подъезда. 15 человек погибли. 17 удалось спасти. Среди них полуторамесячный ребенок, его с ожогами готовят к транспортировке в Московскую клинику.

Накануне эти шокирующие кадры облетели все соцсети. Выходной день, когда большинство людей, а главное – детей – дома. Киевский режим наносит удар за ударом, применяя как минимум три типа установок: украинскую систему залпового огня "Ольха", чешский аналог "Вампир", выпустили шесть ракет Точка-У". Преследуя лишь одну цель – мирное население. В эту белгородскую многоэтажку попал один из осколков – подъезд просто сложился.

А уже через пару минут тут был практически весь город: спецслужбы, Росгвардия, медики и обычные неравнодушные люди, которые наравне с профессионалами оказывали помощь. Благодаря этому удалось спасти многих до того, как в доме обрушилась кровля. Волонтеры организовали подвоз горячего питания и воды. Людей, которые остались без крова, разместили во временном жилье. Кто-то поехал к родственникам.

На подлете к Белгороду нашей системе ПВО удалось сбить несколько воздушных целей. Но ВСУ не останавливались. Били по рынку. По детской площадке. На месте удара – огромная воронка. Один из снарядов попал по жилому дому в частном секторе, начался пожар.

"19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим. Их имена всегда будут в нашей памяти. Будем стараться помочь всем родственникам", - сказал Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Следом за спасателями к работе подключилась и экспертная группа – дом обследуют на техническое состояние. В Минстрое области сообщают, что угроза обрушения конструкций сохраняется. Людям, потерявшим жилье, обязательно окажут помощь.

Неравнодушных россиян приглашают присоединиться к акции выставки "Россия" и поддержать жителей Белгородской области. Чтобы сделать доброе дело, необходимо отсканировать QR-код и пройти по ссылке, выбрав удобный способ оплаты.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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