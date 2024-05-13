Собянин рассказал о строительстве трех станций новой Троицкой линии метро

В этом году введут в эксплуатацию станцию "Бачуринская"

В Москве завершают строительство трёх станций новой Троицкой линии метрополитена. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

"Новаторская" готова на 84 процента. С неё пассажиры смогут пересаживаться на одноимённую станцию БКЛ. Завершена отделка стен и установлены эскалаторы. Рабочие приступили к облицовке потолка и строительству переходов под Ленинским проспектом.

В этом году введут в эксплуатацию станцию "Бачуринская". Уже возведены основные конструкции, идёт внутренняя отделка и монтаж инженерных систем. Открытие "Бачуринской" позволит жителям поселения Сосенского быстро и без пересадок добираться в другие районы города.

А с новой станции "ЗИЛ" пассажиры смогут перейти на МЦК и перспективную Бирюлёвскую линию. Уже выполнены около двух третей всех работ.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве продолжаются масштабные работы по развитию транспортных узлов. Так, завершается создание транспортного узла "Селигерская" и продолжается развитие вокзала "Тимирязевская".

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