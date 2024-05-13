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Возможное назначение Белоусова главой Минобороны России напугало Киев

09:19
  • понедельник
  • 13 мая 2024

В Раде это сочли плохой новостью для Украины

"Трагичным" для Украины назвали в Верховной раде предложение президента России Владимира Путина назначить главой Минобороны Андрея Белоусова. Так оценил возможное кадровое решение депутат украинского парламента от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

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Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Украинский нардеп сослался на глубинный анализ ситуации, проведенный экономистом Алексеем Кущом. Тот ранее назвал назначение Белоусова "плохой новостью" для Киева: по его мнению, это приведет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию военного производства в России, пишет в Telegram издание "Страна.ua". Эксперт подчеркнул важную роль Белоусова в создании модели роста экономики России и ее адаптации к санкциям.

Андрей Белоусов до 7 мая 2024 года занимал должность первого вице-премьера России. 12 мая Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны. Совфед проведет консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на встрече Совфеда 14 мая.

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