Возможное назначение Белоусова главой Минобороны России напугало Киев

В Раде это сочли плохой новостью для Украины

"Трагичным" для Украины назвали в Верховной раде предложение президента России Владимира Путина назначить главой Минобороны Андрея Белоусова. Так оценил возможное кадровое решение депутат украинского парламента от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Украинский нардеп сослался на глубинный анализ ситуации, проведенный экономистом Алексеем Кущом. Тот ранее назвал назначение Белоусова "плохой новостью" для Киева: по его мнению, это приведет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию военного производства в России, пишет в Telegram издание "Страна.ua". Эксперт подчеркнул важную роль Белоусова в создании модели роста экономики России и ее адаптации к санкциям.

Андрей Белоусов до 7 мая 2024 года занимал должность первого вице-премьера России. 12 мая Владимир Путин предложил назначить Белоусова министром обороны. Совфед проведет консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на встрече Совфеда 14 мая.

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