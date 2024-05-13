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Мошенники вымогали деньги у россиян и передавали их ВСУ

09:32
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Аферисты заполучили более 50 миллионов рублей

Сотрудники спецслужб задержали преступников, которые вымогали у россиян деньги и направляли их на нужды Вооруженных сил Украины.

Среди подозреваемых – девять человек из разных регионов страны, а также с территории Украины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники убеждали жертв взять кредиты и перевести их на якобы безопасные счета. Шантажируя опасностью их близким, они вынуждали уехать в другие регионы и не выходить на связь с родными. В это время злоумышленники вымогали у родственников деньги, угрожая убить якобы похищенного человека.

Подобным образом мошенникам удалось похитить более 50 миллионов рублей, правоохранителям известно о семи преступных эпизодах.

Заведено уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Вымогательство",  "Организация преступного сообщества или участие в нем". Находящихся на Украине мошенников в ближайшее время объявят в международный розыск.

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