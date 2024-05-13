На митинге в Тбилиси задержали граждан России и США

Люди протестуют против закона об иноагентах

Сотрудники грузинских правоохранительных органов задержали на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах 20 человек. Среди них — один гражданин России и двое граждан США.

Как уточнили в Министерстве внутренних дел Грузии, задержанным вменяется мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

Грузинские власти оповестили посольство Швейцарии в Тбилиси о задержании россиянина, а также дипломатическое представительство США о задержании американцев, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законы об иноагентах — нормальная практика большого числа государств, которые стремятся обезопасить свою внутреннюю политику от иностранного влияния. Соответствующий законопроект в Грузии нельзя назвать "российским", подчеркнул Песков.

При этом глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иностранных агентах. В Вашингтоне полагают, что это может отрицательно отразится на процессе вступления страны в Евросоюз.

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