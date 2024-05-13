Об этом рассказали в российской Генпрокуратуре

Канадские власти не желают оказывать российским коллегам правовую помощь по уголовному делу в отношении нациста Ярослава Гунько. Об этом в понедельник, 13 мая, рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Краснов назвал неоспоримой принадлежность Ярослава Гунько к признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации – дивизии СС "Галичина".

С учетом этого "отказ канадских властей является грубейшим нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления: военные преступления, преступления против мира и человечества, получившего свое развитие и закрепление в Уставе и Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге", цитирует генпрокурора России РИА Новости.

В 2023 году престарелый нацист появился в канадском парламенте по приглашению спикера Палаты представителей, что обернулось громким скандалом. Власти Канады уверяли, что не были осведомлены о чудовищном прошлом Гунько, который в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии СС "Галичина". Ее участники уничтожали и пытали людей, в том числе евреев и поляков, во Львовской области. С 23 по 28 февраля 1944 года они убили не менее 500 граждан СССР.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что "если кто-то считает себя отдельным народом — имеет на это право", однако "не на основе нацизма, нацистской идеологии". По этой причине Россия продолжит спецоперацию на Украине до полной денацификации этой страны.

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