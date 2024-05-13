Западные СМИ раскрыли тактику ВС России под Харьковом

Российские войска начали масштабное продвижение

Российские войска, наступая в Харьковской области, растягивают и без того истощенные подразделения ВСУ. Украинские войска уступают российским по вооружению и недостаточно укомплектованы, сообщает Sky News.

Журналисты отмечают, что Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте. Они предупреждают: если украинские военные не смогут отразить наступление, то части ВСУ в Харькове окажутся под угрозой.

Временем в Минобороны России сообщили, что части группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне были освобождены четыре населенных пункта. Также стало известно, что из Харькова эвакуируют продовольственные запасы и промышленное оборудование.

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