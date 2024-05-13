Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Везде, где это возможно, расширят тротуары

Территории возле четырех станций МЦД-3 приведут в порядок. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Речь идет о станциях Сортировочная, Перово, Косино и будущей Митьково.

"Вблизи всех четырех станций мы перво-наперво приведем в порядок подпорные стенки склонов, а для предотвращения подтоплений проложим дополнительную дождевую канализацию. Везде, где это возможно, постараемся расширить тротуары, а также адаптировать маршруты для маломобильных горожан и родителей с колясками. Старые остановочные павильоны заменим на современные и разместим новые там, где их не было. На остановках появятся информационные пилоны, которые будут показывать время прибытия автобусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по программе "Чистое небо" провода будут спрятаны под землю, около станции Перово благоустроят сквер.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве на севере столицы. Так, в районе Коптево работы запланированы в парке "Вишнёвый сад". Там сделают зону отдыха, приведут в порядок дорожки.

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