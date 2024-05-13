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Экс-сотрудника "Яндекса" задержали за госизмену

10:12
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Он финансировал ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде бывшего сотрудника "Яндекса", его подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины.

Как стало известно спецслужбе, мужчина с начала спецоперации перевел деньги на счет украинского фонда, который занимался приобретением для ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. Затем фигурант дела уехал за границу, скрываясь от частичной мобилизации, но затем вернулся.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. Известно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

При обыске у мужчины нашли сборник упражнений по расширению словарного запаса "English in use", а также несколько евро, пишет агентство "РИА Новости".

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