В Кремле пояснили выдвижение Белоусова на пост министра обороны

Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны

Информация о предстоящих важных изменениях, которые касаются нового состава правительства, в частности, силового блока. Владимир Путин накануне вечером внёс в Совет Федерации кандидатуры на посты руководителей министерств. Утром сенаторы начали консультации. Особое внимание - к Андрею Белоусову. Президент предложил рассмотреть его кандидатуру на пост главы Минобороны.

Кандидатуры руководителей силового блока на рассмотрение Совета Федерации по закону вносит глава государства. И самая обсуждаемая сейчас новость - на должность министра обороны Владимир Путин рекомендовал Андрея Белоусова. На госслужбе он с 2006-го. Экономист по образованию, возглавлял соответствующее министерство. Также работал помощником президента. А в прежнем кабмине был первым вице-премьером, курировал экономический блок. С опытом работы именно в этой сфере и связано предложение главы государства.

"Бюджет министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%. Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас, к ситуации к середине 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", - пояснили в Кремле.

Опыта военной службы у Белоусова, как и у его предшественника, нет. Но задача министра - грамотно организовать работу оборонного ведомства и обеспечить бесперебойные поставки вооружений. В последние годы Белоусов вплотную занимался вопросами развития технологического суверенитета страны и производства беспилотников - одной из приоритетных составляющих современной армии.

Важно, что глава Генштаба сохранит свой пост, отметили при этом в Кремле. Указом президента бывший глава минобороны Сергей Шойгу уже назначен секретарём Совета безопасности. Николай Патрушев, который занимал эту должность, перейдёт на новую работу.

Что касается других силовых ведомств, то Владимир Путин предлагает сенаторам сохранить на постах прежних руководителей: Владимира Колокольцева, Сергея Нарышкина, Александра Бортникова, Виктора Золотова и других. На должность главы МИДа предложена кандидатура Сергея Лаврова. Консультации в Совете федерации пройдут сегодня и завтра.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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