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В США рассказали, что может вынудить Киев пойти на перемирие с Россией

10:40
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Российские военные активно продвигаются на харьковском направлении

Наступление Вооруженных сил России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией. Такое мнение излагает издание The New York Times.
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Как пишет американская газета, наступление российских войск на Харьков может окончательно деморализовать украинцев и их союзников. В частности, у них может создаться впечатление, что на третий год спецоперации, после сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов, для ВСУ в районах боевых действий "мало что изменилось".

Это в свою очередь приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией, полагает NYT.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины признали, что российские военные достигли "тактического прогресса" в Харьковской области и продолжают атаковать украинские позиции, имея определенный "тактический успех".

Западные журналисты указывают, что российские войска, наступая в Харьковской области, растягивают и без того истощенные подразделения ВСУ. Украинские войска уступают российским по вооружению и недостаточно укомплектованы.

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