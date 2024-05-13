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Опубликован последний комментарий Шойгу перед отставкой с поста главы Минобороны

10:23
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Бывший министр назначен секретарем Совбеза

Журналист Павел Зарубин опубликовал разговор с Сергеем Шойгу, записанный сразу после отставки правительства 6 мая. Фактически это последний официальный комментарий политика в статусе министра обороны России.
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В Telegram-канале Зарубина появилось видео, на котором Шойгу говорит, что "этап венчает собой назначение нового кабинета, оценку работы этого кабинета". При этом, "естественно, каждый в этой ситуации оценивает собственную работу за прошедший период".

После инаугурации, официально вступив в должность, президент отправляет в отставку кабмин и формирует новый. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "процесс подбора кадров – достаточно келейный", но в любом случае Владимир Путин реализует полномочия через правительство так, как считает лучшим.

Между тем главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко отметил, что опыт решения задач Андрея Белоусова, кандидатуру которого президент предложил на замещение вакантного поста министра обороны, поможет достичь победы в спецоперации. Эксперт подчеркнул, что Белоусов обладает стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению задач.

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