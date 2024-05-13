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Рейс Петербург-Москва повстречался с неопознанным объектом

10:50
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Внуково

Неопознанный объект заметили в небе пилоты пассажирского самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Непредвиденная ситуация произошла с Аirbus A-319 в субботу, 11 мая, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Экипаж доложил, что наблюдает объект серого цвета сложной формы. Размер НЛО определили примерно в 1,5 метра. Командир воздушного судна решил продолжить путь. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково, никто не пострадал.

Ранее пилоты рейса, следовавшего из Москвы в Казань, доложили о наблюдении прозрачного объекта в небе. Координаты неопознанного предмета был переданы военнослужащим противовоздушной обороны.

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