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Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

11:01
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Страны планировали обсуждать сельское хозяйство

Польша отменила намеченные на 14 мая переговоры с Украиной по вопросам сельского хозяйства из-за обвинений части украинских переговорщиков в коррупции. Об этом рассказал заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак.
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По словам политика, Варшава не собирается "проводить переговоры с особами, против которых выдвинуты обвинения в коррупции", при этом имен пресловутых переговорщиков он не назвал.

Колодзейчак также признал, что польскому Минсельхозу не удается решить проблемы фермеров, которые стали причиной их массовых протестов, "потому что ситуация является непростой", сообщает ТАСС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал внимательно изучить продовольственный импорт с Украины. Политик отметил, что ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей.

В Европе не стихают протесты сельскохозяйственных производителей, недовольных протекционистскими мерами в отношении импортного украинского зерна. Польские фермеры объявили "звездный рейд", заблокировав 270 населенных пунктов по всей стране и перекрыв въезды в Варшаву.

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