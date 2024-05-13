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В России задумали ввести штраф за скрытые автомобильные номера

11:18
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Эту инициативу уже одобрила профильная правительственная комиссия

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об административной ответственности за применение материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных автомобильных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Как рассказал в понедельник, 13 мая, "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, с соответствующей инициативой поправок в законодательство выступили в Министерстве внутренних дел.

Наряду с этим предлагается ввести штраф за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения понадобится СНИЛС. Кроме того, для иностранных граждан нужен будет нотариально заверенный перевод документов удостоверяющих личность. А для несовершеннолетних — нотариальное согласие родителей. 

До того в МВД анонсировали изменения в порядок приема экзамена на права. Они, в частности, предполагали увеличение суммы штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка "не сдал".

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