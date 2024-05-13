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Число задержанных участников акций в Ереване превысило полторы сотни

11:15
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Митинги в Армении начались 9 мая

Число задержанных полицией участников акций гражданского неповиновения в Ереване превысило полторы сотни. Ранее сообщалось о задержании 134 человек.

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По последним данным МВД Армении, утром 13 мая на акциях протеста задержан 151 человек. Митингующие требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

О начае акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном объявил 4 мая архиепископ Баграт. Он возглавил с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго шествие из Тавушской области Армении. К архиепископу присоединились главы всех епархий Армянской церкви, передает "Интерфакс".

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