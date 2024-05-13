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Собянин: В столице стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2024"

11:14
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Соревнования проходят в 62 компетенциях

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс". Так, в отборочном этапе чемпионата участвуют 1,6 тысячи горожан.

"22-летний Матвей Зуев несколько лет участвовал в чемпионате, пробуя себя в разных ИТ-компетенциях. Победа на всероссийском этапе помогла выпускнику московского колледжа получить первую работу — в компании "Шереметьево-Карго". Алексей и Анастасия Рабинович познакомились на соревнованиях. Алексей — столяр, Анастасия — ландшафтный дизайнер. В этом году глава семьи снова участвует в чемпионате, а жена и маленький сын поддерживают его", - говорится в сообщении.

Соревнования проходят в 62 компетенциях. Среди новых направлений - нейросетевое искусство и графический дизайн.

Ранее сообщалось, что более 500 москвичей нашли работу после участия в чемпионате "Абилимпикс". Чемпионат профмастерства среди людей с ограничениями здоровья проходит с 2015 года. На нём участники могут показать свои таланты и найти интересную работу.

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Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участник чемпионата "Абилимпикс"
Участник чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участник чемпионата "Абилимпикс"
Участник чемпионата "Абилимпикс"
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