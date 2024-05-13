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Квартиры по программе реновации в западном округе получат почти 40 тысяч москвичей

12:00
  • понедельник
  • 13 мая 2024

С начала этого года передали под заселение пять новостроек

Почти 40 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации на западе Москвы.

Сейчас там проектируется и возводится почти 1,1 миллиона квадратных метров жилья – это 47 многоэтажных домов, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"С начала этого года передали под заселение пять новостроек в районах Можайский, Фили-Давыдково и Филевский парк", – сообщил он.

К настоящему моменту под заселение передано 37 новостроек, более 6,8 тысячи семей уже отпраздновали новоселье, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Сейчас на западе Москвы ведется строительство 21 нового многоквартирного дома, 15 из них расположены на месте сноса ранее расселенных домов.

Подробнее о программе реновации и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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