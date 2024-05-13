Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2%

Минфин рассказал о ходе исполнения российского бюджета

Нефтегазовые доходы российского федерального бюджета в январе-апреле 2024 года выросли на 82,2%, до 4,157 триллиона рублей. Такие данные в понедельник, 13 мая, приводит Министерство финансов России.

Ведомство уточнило, что ненефтегазовые доходы российского бюджета увеличились на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей.

Доходы бюджета составили 11,684 триллиона рублей, расходы — 13,168 триллиона. В целом федеральный бюджет в январе-апреле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1,484 триллиона рублей. Это составляет 0,8% ВВП, цитирует сообщение Минфина ТАСС.

В апреле российской лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, подчеркнул, что Совет Федерации и Государственная дума России должны действовать в единой логике с пониманием общих задач страны, принимая бюджеты и законы. Он также призвал максимально применять инструменты парламентского контроля для достижения эффекта от каждого решения.

Кроме того, Владимир Путин отмечал, что "у нас в целом удовлетворительные результаты в экономике – 3,6% рост, в Европе такого нет". Глава государства также указал, что "сейчас сохраняются хорошие темпы, сейчас уже за 4%, промышленное производство растет".

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