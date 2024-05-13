Лавров: Россия готова биться с Западом на поле боя

Дипломат прокомментировал риторику западных стран

Если западные страны хотят решить украинский кризис на поле боя, то Москва к этому готова. Такое заявление сделал в понедельник, 13 мая, исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат выступил на консультациях в Совете Федерации по переназначению на пост министра иностранных дел. Комментируя высказывания западных политиков о возможности отправки своих войск на Украину, он отметил, что "это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя".

Лавров также критически оценил готовящийся в Швейцарии саммит по Украине, который "сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России". Министр сравнил это мероприятие с педсоветом для двоечника, подчеркнув, что "так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что потенциальное вмешательство в украинский конфликт "на земле" со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность. Спикер Кремля подчеркнул, что "киевский режим достаточно непредсказуемый".

Чтобы обеспечить целостность и суверенитет нашей страны в ответ на провокации и угрозы с Запада, Минобороны по поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина объявило о подготовке к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа.

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