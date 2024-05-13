МВД объявило в розыск правнучку Чкалова

Ее подозревают в оправдании терроризма

МВД России объявило в розыск Дарью Богданову - правнучку советского летчика Валерия Чкалова.

Данные о ней появились в базе российской полиции. По какой именно статье девушка объявлена в розыск, в карточке не указано.

Ранее СКР возбудил в отношении правнучки Чкалова уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

В апреле Богданова дала интервью украинским СМИ, в котором заявила, что по Москве нужно нанести ядерный удар. Девушка также оправдывала теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами в 2023 году.

3 мая правнучка Чкалова сравнила выставку трофейной техники в Москве со Средневековьем.

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