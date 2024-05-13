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Лавров: Швейцария не годится для проведения переговоров

11:53
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Страна встала на сторону Украины

Конференция по Украине, запланированная на середину июня в Женеве, сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. Она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского, при этом игнорируя другие инициативы, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

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Лавров отметил, что раньше Швейцария действительно была нейтральной страной. Сейчас же она однозначно встала на сторону Украины. Так что в качестве места проведения мирных переговоров она не годится, заключил министр.

Лавров выступил на заседании в Совфеде, где рассматривается его кандидатура на должность главы МИД России. Дипломат напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию - с учетом признания сложившихся реальностей. Киев же и западные кураторы игнорируют другие инициативы - в том числе Китая, которая является самой всеобъемлющей, приводит слова министра РИА Новости.

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