Страна встала на сторону Украины

Конференция по Украине, запланированная на середину июня в Женеве, сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. Она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского, при этом игнорируя другие инициативы, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что раньше Швейцария действительно была нейтральной страной. Сейчас же она однозначно встала на сторону Украины. Так что в качестве места проведения мирных переговоров она не годится, заключил министр.

Лавров выступил на заседании в Совфеде, где рассматривается его кандидатура на должность главы МИД России. Дипломат напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию - с учетом признания сложившихся реальностей. Киев же и западные кураторы игнорируют другие инициативы - в том числе Китая, которая является самой всеобъемлющей, приводит слова министра РИА Новости.

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