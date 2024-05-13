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Выпуском военной техники в России заняты 850 гражданских предприятий

12:39
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Об обеспечении армии рассказали в Минпромторге

В России к решению задач по наращиванию объемов поставок военной продукции привлечены около 850 гражданских предприятий. Об этом рассказал в понедельник, 13 мая, претендент на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Политик отметил, что гражданские предприятия "активно участвуют в организации тех задач, которые были поставлены нам президентом по поставке силовым структурам, в первую очередь Вооруженным силам, современной продукции".

Мантуров напомнил, что в 2016 году президент поставил задачу реализовывать диверсификацию на предприятиях ОПК и достичь до 2030 года планки в 50%. В 2021 году был достигнут уровень почти в 27%, а сейчас некоторые предприятия "уже вышли на показатели 50%", хотя "в среднем, как я сказал, это чуть меньше 30%", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что с начала спецоперации расширено производство вооружений и военной техники, большинство предприятий работает в три смены. Например, вырос объем выпуска танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оборонная промышленность разгоняет экономику, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции. Необходимо добиться того, чтобы на каждый вложенный в "оборонку" рубль мы получили максимальную отдачу, отметил глава государства.

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