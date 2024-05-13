Москвичам рассказали, когда вернется 20-градусное тепло

Температура воздуха в столице будет постепенно повышаться

Первая половина мая была очень холодной — температура устойчиво была ниже нормы. Однако в ближайшие дни ожидается постепенное повышение столбиков термометров, рассказал в понедельник, 13 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столичном регионе в ближайшие дни осадков не прогнозируется, будут частные прояснения. В ночь на 14 мая в Москве ожидается плюс один-три градуса, по области — заморозки до минус двух градусов. Днем выглянет солнце, температура будет от 10 до 15 градусов.

В среду потеплеет до плюс 16–18 градусов, в четверг в течение дня воздух прогреется до 18-20 градусов, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее эксперты отмечали, что лето 2024 года может стать в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В Москве, Калуге, Твери столбики термометров могут подниматься до 35 градусов жары. Так же рекорды ожидаются на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке.

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