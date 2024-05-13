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Люди несут цветы к стенду Белгородской области на выставке "Россия"

14:56
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Там организован стихийный мемориал

В Москве второй день подряд люди несут цветы к стенду Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ. Там организован стихийный мемориал в память о погибших в обрушившейся накануне многоэтажке.
Разбор завалов завершен: ситуация в Белгороде после атаки ВСУ

Люди приносят также мягкие игрушки. В трагедии погибли взрослые и дети. Сергей Собянин сообщил, что московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи. Мэр Москвы пожелал скорейшего выздоровления и сил пострадавшим. Среди них полуторамесячный ребенок, его с ожогами готовят к транспортировке в московскую клинику.

Сегодня утром спасатели завершили разбор завалов. По данным МЧС, погибли 15 человек, 17 удалось спасти.

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Возложение цветов к стенду Белгородской области на выставке "Россия"
Возложение цветов к стенду Белгородской области на выставке "Россия"
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