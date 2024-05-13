"Агентство инноваций" помогает разработчикам в Москве

Сотни разработчиков получают возможность обкатать свои изобретения на разных площадках

В Первой градской больнице тестируют уникальный медицинский браслет. Он помогает быстро остановить кровотечение у пациента после операции. И это лишь одна из многочисленных разработок "Агентства инноваций". Обкатку сейчас проходят сотни проектов на различных площадках, в том числе в столичных школах.

Теперь определять погоду по снимку из космоса для учеников школы 1492 - обычное дело. Недавно у них появилась специальная приемная станция, на которую поступают изображения с метеорологического спутника.

Дети научились не только анализировать изображения из космоса, но еще и самостоятельно собирать такие станции. Разработчики предоставили только детали конструкции, все остальное - плод инженерной мысли учеников. При этом в процессе сборки они изучили множество дисциплин - от геометрии до 3D моделирования.

"И нам, как педагогам, интересно с детьми заниматься, и детям заниматься проектной деятельностью. Всегда интересно что-то делать, когда ты видишь результат своей работы на протяжении долгого времени. Если ты параллельно изучаешь какие-то дисциплины новые, программы новые, это совершенно по-другому усваивается", - отметил Андрей Ченцов, учитель информатики школы 1492.

А в школе-интернате №1 для незрячих детей теперь тоже есть передовые технологии. Компания, которая описывает фильмы для слабовидящих, разработала набор для лабораторных работ по физике. С его помощью ученики смогут определять силу тока, напряжение, температуру и расстояние.

В наборе - пульт управления и несколько датчиков для измерения показателей. Шрифтом Брайля подписаны все кнопки, чтобы дети могли выбрать нужный датчик. Результаты измерений сообщает голосовой помощник. И сегодня подобного оборудования нет ни в одной стране, а проблема обучения незрячих детей остро стоит во всем мире.

"И они смогли куда более эффективно готовиться к сдаче ЕГЭ. Дело в том, что у незрячих точно такое же ЕГЭ, то есть им никто программу специально не облегчает с точки зрения объема усвоения материала", - рассказал Алексей Козуляев, разработчик.

В столичных школах такие разработки оказались не случайно. "Агентство инноваций" помогает технологическим компаниям находить площадки для реализации самых смелых идей. Благодаря этому новшества появляются в разных сферах жизни города.

Так, например, в Первой градской больнице сейчас тестируют уникальный медицинский браслет. Он может в максимально короткие сроки остановить кровотечение в локтевой и лучевой артериях после оперативного вмешательства. Технология уже помогла многим пациентам избежать окклюзии - закупорки сосудов.

Благодаря "Агентству инноваций" сотни разработчиков получают возможность обкатать свои изобретения на самых разных площадках.

"Мы протестировали 420 с плюсом проектов компаний, технологических решений. И наши участники за все время заработали более миллиарда рублей", - пояснила Анна Чунина, руководитель проектного офиса Агентства инноваций Москвы.

Важно, что городское "Агентство инноваций" поддерживает разработчиков финансово. Каждая компания получает грант до двух миллионов рублей на расходы во время тестирования.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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