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Росавиация расследует рискованный полет самолета над Ярославским шоссе

15:08
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Джет пролетел на предельно низкой высоте

Высокий риск - на малой высоте! Росавиация расследует инцидент с самолётом, который в минувшие выходные пролетел над Ярославским шоссе в Подмосковье.

Однодвигательный двухместный учебно-тренировочный джет летел над трассой навстречу потоку машин. Причём, на предельно низкой высоте. На кадрах, снятых видеорегистратором одного из участников движения, видно, как водитель резко сворачивает вправо на обочину, чтобы не столкнуться с "летательным аппаратом".

В Росавиации подчеркнули, что подобное пилотирование рискованно и могло закончится негативно.

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Легкомоторный самолет над Ярославским шоссе
Легкомоторный самолет над Ярославским шоссе
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