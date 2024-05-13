Росавиация расследует рискованный полет самолета над Ярославским шоссе

Джет пролетел на предельно низкой высоте

Высокий риск - на малой высоте! Росавиация расследует инцидент с самолётом, который в минувшие выходные пролетел над Ярославским шоссе в Подмосковье.

Однодвигательный двухместный учебно-тренировочный джет летел над трассой навстречу потоку машин. Причём, на предельно низкой высоте. На кадрах, снятых видеорегистратором одного из участников движения, видно, как водитель резко сворачивает вправо на обочину, чтобы не столкнуться с "летательным аппаратом".

В Росавиации подчеркнули, что подобное пилотирование рискованно и могло закончится негативно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"