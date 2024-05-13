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Гуляющее по Садовому кольцу семейство огарей попало на видео

15:15
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Горожане не позволяли птицам свернуть на оживлённую трассу

Дорогу уткам! Май наконец-то потеплел - на пешие прогулки потянулись не только горожане, но и кряквы. Сегодня утиное семейство вышагивало по тротуару на Садовом кольце.

Огненно-рыжая огарь вела крохотных детёнышей по одному ей известному маршруту. Горожане снимали необычную сцену, и заботливо не позволяли птицам свернуть на оживлённую трассу.

А накануне утка деловито переводила потомство через дорогу в подмосковной Лобне. Причём, по "зебре"! Дождавшись, когда машины остановятся, мама повела утят по пешеходному переходу. Водители терпеливо ждали, пока семейство окажется на безопасном тротуаре.

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