Оборонительных сооружений у города нет

Волчанск не был подготовлен к атаке Вооруженных сил России. Признание военнослужащих ВСУ публикует французское издание Le Monde. Украинские военные жалуются на отсутствие в зоне необходимых средств для блокирования наступления. При этом, по их словам, русские развертывают все большие силы.

Издание цитирует бойцов ВСУ, которые отмечают, что первой линии фортификаций и мин просто не было. Российские части свободно вошли в серую зону по всей линии кордона. Украинские военные подчеркивают, что эта зона не должна была быть серой - за два года здесь должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа.

Как сообщалось ранее, в неудачах в Харьковской области офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга. При этом ресурсы ВСУ и так были истощены из-за задержек с поставками западной помощи. А российское продвижение в направлении Харькова поставило украинских военных в опасное положение.

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