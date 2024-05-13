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В Москве состоялось концертное шоу "Стихи войны и мира. Баллада о своих"

14:54
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Постановка рассказывает о героической борьбе и любви

В Москве состоялась премьера масштабного концертного шоу "Стихи войны и мира. Баллада о своих". Этот проект объединил произведения современных поэтов и живое симфоническое звучание легендарных хитов русского рока.

Постановка рассказывает о героической борьбе и любви, объединяющей поколения. Со сцены читали стихи русских поэтов, а также военкоров и участников СВО. А оркестр исполнил известные композиции известных рок-групп. По словам организаторов, именно сейчас очень важно не потерять культурную идентичность.

"Я не могу представить себя вне пространства русской культуры, русского слова и этого инструмента познания Бога, жизнь теряет смысл. Тот общенациональный тур, который мы задумали, благодаря президентскому фонду поддержки культурных инициатив, должны увидеть, как мы полагаем, 30 городов и вот Москва - это старт большого общенационального тура", - отметил автор проекта Вадим Авва.

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Музыкально-поэтическая постановка "Стихи войны и мира"
Музыкально-поэтическая постановка "Стихи войны и мира"
Музыкально-поэтическая постановка "Стихи войны и мира"
Музыкально-поэтическая постановка "Стихи войны и мира"
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