ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд запретил объявления с пометкой "только для славян"

13:09
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Это противоречит основам правопорядка

Солнцевский суд Москвы запретил публиковать объявления в интернете с пометкой "только для славян".

Такие объявления являются незаконными и противоречат основам правового порядка, сообщает Telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы". Это дискриминация по национальному признаку, что влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее суд вынес около десяти решений о запрете таких объявлений - они касались поисков моделей для любительских и профессиональных съемок, уточняет "Газета.Ru".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Центр занятости для мигрантов
Центр занятости для мигрантов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.