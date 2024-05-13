Суд запретил объявления с пометкой "только для славян"

Это противоречит основам правопорядка

Солнцевский суд Москвы запретил публиковать объявления в интернете с пометкой "только для славян".

Такие объявления являются незаконными и противоречат основам правового порядка, сообщает Telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы". Это дискриминация по национальному признаку, что влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее суд вынес около десяти решений о запрете таких объявлений - они касались поисков моделей для любительских и профессиональных съемок, уточняет "Газета.Ru".

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