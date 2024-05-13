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Завод "Москвич" перешел на сборку автомобилей по технологии полного цикла

14:51
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Для завода создали современную роботизированную систему сварочного оборудования

Завод "Москвич" первым в России перешёл на сборку автомобилей по технологии полного цикла. Старт производству сегодня дали мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

Логистические расходы предприятия сократятся на 25 процентов. На заводе будут осуществлять сварку, окраску, контроль качества, а также сборку машин.

Специально для "Москвича" создали новую современную роботизированную систему сварочного оборудования, которая включает около 260 роботов и беспилотных доставщиков.

На новой линии уже собрали более 70 тестовых автомобилей, которые успешно прошли все необходимые проверки. Как отметил мэр, при производстве будет использовано более 900 деталей отечественного производства.

"Москвич" продолжает развиваться. Сейчас смонтирована современная роботизированная линия сварки, так что мы переходим на полный технологический цикл сборки, пожалуй, первой в стране, среди тех заводов, которые были остановлены западными инвесторами", - отметил Собянин.

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