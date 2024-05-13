Белоусов рассказал, что хочет изменить для бойцов ВС России

Президент предложил назначить его министром обороны

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, кандидатуру которого глава государства Владимир Путин предложил для замещения должности министра обороны, в понедельник, 13 мая, выступил в Совете Федерации.

Политик заявил о необходимости работать над вопросами социального обеспечения участников специальной военной операции. Он отметил, что денежное довольствие военнослужащих в России находится на хорошем уровне, но есть еще вопросы, поскольку "жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежным довольствиям".

В частности, необходимо работать в области выплат на обеспечение жильем участников СВО, выплат для гражданского персонала в воинских частях, медицинского обслуживания в гражданских лечебных учреждениях, рассказал Белоусов.

Политик призвал убрать излишнюю бюрократию и бумажную волокиту при утверждении льгот участникам спецоперации. Он подчеркнул, что "это все должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия", сообщает ТАСС.

Опыта военной службы у Андрея Белоусова нет, однако задача министра обороны — грамотно организовать работу ведомства и обеспечить бесперебойные поставки вооружений. В последние годы Белоусов вплотную занимался вопросами развития технологического суверенитета страны и производства беспилотников — одной из приоритетных составляющих современной армии.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко отметил, что опыт решения задач Андрея Белоусова, кандидатуру которого президент предложил на замещение вакантного поста министра обороны, поможет достичь победы в спецоперации. Эксперт указывал, что Белоусов обладает стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению задач.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"