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Пострадавшего при атаке на Белгород младенца доставили в Москву

13:29
  • понедельник
  • 13 мая 2024

1,5-месячный малыш хорошо перенес полет

Пострадавшего при атаке на Белгород младенца доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

1,5-месячного малыша доставили в столицу вертолетом санитарной авиации. Его сопровождала бригада реаниматологов московского территориального центра Медицины катастроф. Известно, что его мама также пострадала при обстреле.

Состояние ребенка на момент поступления в московскую больницу оценивается как тяжелое.

"На данный момент малыш находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы", - рассказали врачи (цитата по РИА Новости).

Остальные пациенты, которых решено было эвакуировать, будут доставлены в клиники в ближайшее время, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Всего в Москву из Белгорода направлены шесть пациентов.

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