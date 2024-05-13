Пострадавшего при атаке на Белгород младенца доставили в Москву

1,5-месячный малыш хорошо перенес полет

Пострадавшего при атаке на Белгород младенца доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

1,5-месячного малыша доставили в столицу вертолетом санитарной авиации. Его сопровождала бригада реаниматологов московского территориального центра Медицины катастроф. Известно, что его мама также пострадала при обстреле.

Состояние ребенка на момент поступления в московскую больницу оценивается как тяжелое.

"На данный момент малыш находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы", - рассказали врачи (цитата по РИА Новости).

Остальные пациенты, которых решено было эвакуировать, будут доставлены в клиники в ближайшее время, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Всего в Москву из Белгорода направлены шесть пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"