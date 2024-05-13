Генштаб ВСУ признал успехи России на этом направлении

Командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Харьков", которая отвечает за оборону на слобожанском направлении, сменили на фоне российского наступления в Харьковской области. Такие данные в понедельник, 13 мая, приводит оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица".

Вместо Юрия Галушкина, который возглавил группировку "Харьков" всего лишь в апреле, на этот пост назначен бригадный генерал Михаил Драпатый, сообщает РИА Новости.

Ранее американские СМИ отметили, что наступление Вооруженных сил России на Харьков способно вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, поскольку это может окончательно деморализовать украинцев и их союзников.

Французские СМИ со ссылкой на украинских военных пишут, что Волчанск Харьковской области не был подготовлен к атаке Вооруженных сил России — первой линии фортификаций и мин просто не было, а потому российские части свободно вошли в серую зону по всей линии кордона.

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