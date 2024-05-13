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Москвичам рассказали об опасности затянувшихся заморозков

13:11
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Погода характерна для второй декады апреля

Погода, установившаяся в столичном регионе в первой декаде мая, характерна для второй декады апреля. В результате многие дачники останутся без яблок, крыжовника и смородины – затянувшиеся заморозки опасны для цветов, которые уже успели распуститься, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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В беседе с KP.RU синоптик напомнила, что самые поздние заморозки случились в столице 125 лет назад - 12 июня 1899 года. Рекордно низкие температуры воздуха в мае фиксировались также более 100 лет назад - 13 мая 1884 года термометры в Москве показали минус 1,9 градуса Цельсия.

Весна отстает от календаря ровно на месяц. Гидрометцентр России обещает заморозки по ночам вплоть до 15 мая. Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд назвал начало мая 2024 года в европейской части России самым холодным за всю историю.

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