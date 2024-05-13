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Подразделения "Южной" группировки ВС России уничтожили более 500 боевиков ВСУ

13:42
  • понедельник
  • 13 мая 2024

За сутки отражено три контратаки

Три контратаки штурмовых групп ВСУ отразили за сутки подразделения "Южной" группировки ВС России. В результате боев в районах Клещеевки, Антоновки и Григоровки в ДНР войска улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России.

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Нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял до 540 боевиков. Также уничтожено два танка, в том числе немецкий "Leopard-2А1", три гаубицы производства стран НАТО и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Российская противовоздушная оборона сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Vampire" чешского производства и HIMARS производства США. Также сбито пять управляемых авиабомб "Hammer" производства Франции, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре британские крылатые ракеты "Storm Shadow".

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