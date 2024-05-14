Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Суровый Сатурн в Рыбах получает поддержку от хлебосольной Венеры в Тельце

Овны

Считаем деньги! Да-да, этот день просто создан для того, чтобы вы с холодной головой окунулись в финансовые расчеты: планеты не дадут вам ошибиться!

Тельцы

Венера в вашем знаке под влиянием строгого Сатурна становится сегодня максимально собранной. Наводите порядок в своей жизни, в пространстве или в мыслях.

Близнецы

Этот день прекрасно подходит для завершения неудавшихся дел и прощания со своими иллюзиями. Если нужна помощь психолога, выбирайте специалиста постарше.

Раки

Вам поможет начальник, преподаватель или папа - кто-то мудрый и взрослый даст совет. Читайте биографии, мемуары знаменитостей, которые вам нравятся.

Львы

Луна в вашем знаке храбрая и даже дерзкая, не поддавайтесь ее импульсивным идеям! Сатурн просит быть осмотрительными и скромными, особенно на работе.

Девы

Это ваш день! Сегодня Сатурн вознаграждает всех аккуратных и усидчивых. Если вам нужен репетитор, адвокат или онлайн-курс – звезды помогут в поиске.

Весы

Вы сможете разложить по полочкам сложный процесс и разобраться в самых запутанных историях. Этот день также хорош для изучения инструкций, законов и правил.

Скорпионы

Вам бывает нелегко отказаться от своих привязанностей, соблазнов и прочих страстей. Сегодня сделать это поможет холодный и расчетливый Сатурн.

Стрельцы

Не упустите редкую возможность упорядочить свой рабочий график, да и в целом образ жизни. Сегодня звезды помогут сесть на диету, записаться к врачу и тренеру.

Козероги

Родители смогут привить своим детям дисциплину или любовь к чистоте. Всем остальным удастся навести порядок в делах, связанных с творчеством или хобби.

Водолеи

Прекрасный день для дел, связанных с недвижимостью: можно продавать, покупать, оформлять. Вам удастся найти правдивую информацию об интересующем объекте.

Рыбы

Суровый Сатурн в вашем знаке получает поддержку от хлебосольной Венеры в Тельце. Вы будете очаровательны и щедры, благодаря чему улучшите свое реноме.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"