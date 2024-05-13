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Швейцария сочла немыслимым мир на Украине без России

14:05
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Однако на саммит в Швейцарии Россию не пригласили

Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, поскольку мир без Москвы немыслим. Такое заявление сделал в понедельник, 13 мая, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
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По словам Эльчингера, необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине, причем крайне важно привлекать к этому Россию.

Швейцарский чиновник пояснил, что в качестве организатора мирного саммита по Украине "Швейцария вносит свой вклад в поддержку дискуссий, направленных на достижение справедливого и прочного мира на Украине". Он отметил, что "альтернативой было бы ничего не делать, и это не вариант для Швейцарии", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров критически оценил готовящийся в Швейцарии саммит по Украине, который "сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России". Дипломат сравнил это мероприятие с педсоветом для двоечника, подчеркнув, что "так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами".

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал, что папа римский Франциск готов поехать на конференцию по Украине в Швейцарии строго при условии участия в ней российской стороны.

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