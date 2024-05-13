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Заморозки уничтожили половину урожая плодово-ягодных культур в Липецкой области

14:08
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Погибли 5% посевов

В Липецкой области из-за заморозков погибло 5% сельскохозяйственных культур от общей посевной площади.
В Липецкой области из-за заморозков объявили режим ЧС

Посевная площадь в регионе составляет 1,4 миллиона гектаров. Больше всего пострадали Ячмень, рапс, сахарная свекла, а также плодово-ягодные культуры – в некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая.

"Сейчас хозяйства экстренно все пересевают. Семян у нас достаточно. Но затраты все же незапланированные для аграриев", - сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Ранее в Липецкой области из-за заморозков ввели режим ЧС в сельском хозяйстве. Это позволит оперативно решить вопрос со страховыми выплатами. Власти планируют обратиться в федеральный центр за дополнительными субсидиями.

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