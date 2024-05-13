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Жителей Краснодона в ЛНР эвакуировали из зоны обстрела ВСУ

14:11
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Известно о троих погибших

Жителей Краснодона в ЛНР, которые прятались в подвале от ракетного удара ВСУ, эвакуировали из зоны обстрела. Как сообщили в пресс-службе Краснодонского муниципального округа ЛНР, вывезено 20 человек.

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Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в Telegram, что в результате обстрела промышленной зоны в Краснодоне возник сильный пожар. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации очагов возгорания, им помогают военные.

По данным Пасечника, известно о троих погибших и четверых пострадавших. Предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий.

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