У дома в Белгороде, куда попала украинская ракета, появился стихийный мемориал

Люди несут цветы и игрушки в память о погибших, среди которых - двое детей

Разбор завалов на улице Щорса в Белгороде шел всю ночь. Работали сначала вручную. На помощь спасателям пришли многие горожане. Затем подключилась строительная техника. И к утру понедельника поисково-спасательные работы на месте трагедии были завершены.

"Тела пятнадцати человек на сегодняшний день извлечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. И одна женщина скончалась в больнице. Та, которая получила ранение 11 мая. 19 человек - это те потери, которые мы понесли за вчерашний день среди мирных жителей. Невиновных жителей, которых убил киевский режим", - сообщил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Жертв могло быть еще больше, учитывая массированный характер этой террористической атаки. По данным Минобороны, 12 мая по Белгороду ударили шесть ракет "Точка- У", четыре 122-миллиметровых "Вампира" и две "Ольхи". Одновременно украинские формирования пытались заглушить российские системы РЛС. Однако ПВО все же справилось, сбив все цели. И боевая часть одной из украинских ракет попала в жилой дом.

Под завалами оказались десятки людей, большую часть из которых удалось спасти. Ранения получили 27 человек, включая двухмесячного ребёнка. Вместе с мамой на вертолете его доставили в Москву. Сейчас малыш находится на искусственной вентиляции легких. Он получил минно-взрывную травму и ожоги верхних дыхательных путей и кожи головы.

Уже установлено и место, откуда производился удар по Белгороду. Это территория Харьковской области. Дела у ВСУ там идут не очень. Российские войска атакуют, довольно быстро продвигаясь вперед. Оттого украинские боевики и бьют в бессильной злобе по мирным гражданам.

"Теракт в Белгороде - еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Сомнений в этом нет никаких. Достаточно взглянуть на реакцию западных СМИ, большинство из которых, как по команде, начали выгораживать киевский режим. Вот, к примеру, статья про удар по Белгороду от британского BBC", внесенного Роскомнадзором в список запрещенных изданий: "Киев выразил сомнение по поводу своей виновности, а один из чиновников предположил, что это могла быть управляемая бомба, сброшенная российским самолетом, которая предназначалась для Украины".

Издание Newsweek пошло еще дальше и прямо заявило, что это якобы целенаправленная операция российских военных под украинским флагом. Обелять киевский режим тут же бросились и некоторые французские эксперты.

Совсем недавно тот же Лондон устами главы британского МИДа дал добро киевскому режиму использовать английские ракеты для нанесения ударов по территории России. Однако Киев и раньше это делал регулярно. Причем на эти откровенно террористические атаки по жилым домам, детским садам и школам официально Запад никак не реагировал.

"Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее, отсутствие и намека на соболезнования, весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

У дома на улице Щорса в Белгороде, в который 12 мая попала украинская ракета, - стихийный мемориал. Люди несут туда цветы и детские игрушки в память о погибших, среди которых - двое детей.

Помочь жителям Белгорода может каждый. Неравнодушных приглашают присоединиться к акции в рамках выставки "Россия". Благотворительная организация "Святое Белогорье против детского рака" объявила сбор средств для пострадавших. Отправить можно любую сумму. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который вы видите на экране (см. видео), пройти по ссылке и выбрать удобный способ оплаты. В назначении платежа будет указано - "Наши сердца с вами".

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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