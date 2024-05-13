Госдума утвердила кандидатуры на должности вице-премьеров. Главное

Многие сохранили свои посты, но есть и нововведения

По закону, кандидатуры руководителей силового блока правительства на рассмотрение Совета Федерации вносит президент. На должность министра обороны Владимир Путин рекомендовал Андрея Белоусова. Экономист по образованию, в прежнем кабинете он был первым вице-премьером и курировал как раз экономический блок.

Выступая в понедельник на профильном комитете Совета Федерации, Белоусов среди приоритетов своей работы назвал, в частности, устранить бюрократические препоны при подтверждении льгот военнослужащих и социальном обеспечении участников СВО и их семей.

"Жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежным довольствия, нам еще есть над чем работать, отмечу только некоторые вещи. Это касается и выплат на обеспечение жильем участников СВО, это касается выплат гражданскому персоналу в воинских частях, это касается особенно медицинского обслуживания", - указал он.

Занимавший пост министра обороны Сергей Шойгу теперь возглавит Совет безопасности. Указ об этом уже подписал президент. Владимир Путин также предложил рассмотреть кандидатуру Бориса Ковальчука на дожность председателя Счетной палаты - после ухода в 2022 году Алексея Кудрина этот пост был вакантен.

Свои посты, по представлению главы государства, должны сохранить главы МВД Владимир Колокольцев, МЧС Александр Куренков, министерства юстиции Константин Чуйченко, Росгвардии Виктор Золотов, ФСБ Александр Бортников, Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев.

На должность министра иностранных дел профильный комитет Совета Федерации рассмотрел кандидатуру бессменного главы ведомства на протяжении последних 20 лет Сергея Лаврова.

"Это подтверждение преемственности нашей внешней политики, стратегии внешней политики, утвержденной президентом. Это подтверждение преемственности того, что Россия проводила и будет проводить независимую внешнюю политику, что сегодня мы рады тому, что Россия является лидером движения к многополярному миру. Это, конечно же, во многом заслуга МИДа, лично министра. И в такое время очень важно, чтобы во главе нашего мощного МИДа стоял многоопытный, проверенный, надежный человек. И настоящий патриот", - заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Все предложенные кандидатуры Совет Федерации рассмотрит завтра. Но по закону верхняя палата лишь дает свои рекомендации, окончательное решение по министрам силового блока принимает президент.

Основная же роль при утверждении кабмина теперь отводится Госдуме. Впервые в современной истории России Государственная дума формирует правительство. Это право нижняя палата получила после внесения в Конституцию поправок, которые были приняты на общероссийском голосовании в 2020 году. Теперь депутаты утверждают в должности премьер-министра, вице-премьеров и министров за исключением силового блока. Так, 10 мая по представлению президента России в должности был утвержден премьер-министр Михаил Мишустин. А затем уже он представил на рассмотрение депутатов кандидатуры вице-премьеров и министров. Накануне все они побывали на Охотном ряду и провели встречи с профильными комитетами. Все кандидатуры были одобрены.

"Мы должны отметить, что правильно поступил председатель правительства, проведя консультации, обсуждая эти вопросы и с Государственной думой, что предложил кандидатуры людей, которым не надо учиться, которым не надо начинать все сначала", - обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На пост первого вице-премьера вместо перешедшего в Минобороны Андрея Белоусова Михаил Мишустин предложил экс-главу Минпромторга Дениса Мантурова. Госдума утвердила

В новом кабинете министров, как и в прежнем, будет один первый вице-премьер и девять заместителей председателя правительства. Изменения коснутся некоторых из них. Так, Александр Новак вместо Андрея Белоусова будет курировать экономический блок. А экс-глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сменит на посту вице-премьера Викторию Абрамченко - она переходит на другую работу.

Появится в правительстве и должность профильного вице-премьера по транспорту. На нее Михаил Мишустин предложил бывшего главу Минтранса Виталия Савельева. Предполагается, что в новом составе кабинета Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную деятельность, но к его полномочиям добавятся цифровое развитие и связь. Дмитрий Чернышенко, помимо Минобрнауки и Минспорта, будет отвечать также за Минпросвещения и Росмолодежь. А в ведение вице-премьера Татьяны Голиковой, кроме Министерства культуры, здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты, добавится Федеральное агентство по делам национальностей.

"Первая и главная цель - это сохранение населения, укрепление здоровья и благополучия семей, а также поддержка семьи. И прежде всего это предполагает решение демографических задач - таких, как повышение рождаемости и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Важнейшая задача - это поддержка участников СВО и их семей. Мы продолжим осуществлять все социальные меры", - подчеркнула Голикова.

Как и ожидалось, обсуждение состава кабмина в Госдуме не стало формальностью. Живые дискуссии начались еще в комитетах накануне и продолжились сегодня - и на пленарном заседании, и в кулуарах. Депутаты критиковали членов правительства и давали наказы.

"Казалось бы, не так много изменений, но все они закономерны. И те министры, которые показали наиболее высокие результаты, сделали шаг вверх по карьерной лестнице. Мы видим замечательные результаты, продемонстрированные Минпромторгом, мы видим впечатляющие результаты Минсельхоза. И вполне обоснованно руководители этих ведомств получили новые возможности", - отметил Владимир Гутенёв, председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле.

Посты вице-премьеров в новом правительстве также сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Завтра Государственная дума рассмотрит кандидатуры, которые Михаил Мишустин предложил на должности федеральных министров.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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