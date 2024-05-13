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Собянин: Автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

18:20
  • понедельник
  • 13 мая 2024

Это и сварка, и окраска, и другие базовые операции

В самом начале производственной линии - моторный отсек автомобиля. Лонжероны. На выходе - полностью сваренный кузов. Причем заодно и проверенный по всем стандартам качества автозавода "Москвич".

"Очень важно, что мы кузов стали варить теперь здесь. Я лично отвечаю за их качество, я все больше и больше погружен в процесс. Я могу перед нашим клиентом гарантировать качество любых операций. Теперь это зависит только от меня и моей команды", - заявил Дмитрий Яцко, руководитель департамента сварки.

Есть детали, которые свариваются вручную. Людям помогают роботы. Им отдаются самые сложные точки. Например, в моторном отсеке есть такие отделы, куда попасть крайне тяжело. Робот может настроить правильную траекторию и выполнять работу, не деформируя кузов.

"Сварочная линия гибкая. Поскольку мы понимаем, что надо подстраиваться под спрос, сварочная линия рассчитана на машину "Москвич -3" с двигателем внутреннего сгорания и электрокар "Москвич". Эти две машины мы ставим на полный цикл: сварка, окраска и сборка", - рассказал Максим Клюшкин, руководитель проектов завода "Москвич".

Там, где сейчас используется ручной труд, впоследствии будут роботы. Сейчас - более 60% всех сварочных работ выполняются автоматически. Но без людей никуда - операторы задействованы в обязательном порядке. От детали до готового изделия - весь производственный цикл в одном цехе, сделанном с нуля в кратчайшие сроки и настроенном под новый автомобиль.

Сергей Собянин объявил о начале сборки автомобилей "Москвич" по технологии полного цикла. Линия приходит в движение. Роботы берутся за дело.

"Москвич" продолжает развиваться. Сейчас смонтирована современная роботизированная линия сварки, так что мы переходим на полный технологический цикл сборки. Пожалуй, первые в стране среди тех заводов, которые были остановлены западными инвесторами. Помимо сварки, будет покраска кузова и - впервые в России - усилено антикоррозийное покрытие кузова с учетом наших климатических условий. Ну, а дальше, конечно, будем углублять локализацию и, самое главное, создавать собственный автомобиль", - отметил мэр Москвы.

В кузове автомобиля порядка 300 сварочных деталей. Люди на каждом этапе - в цехе это называется сварочный стол - выполняют ответственные операции. Навешивание боковин - этап технологически ответственный. Малейшее отклонение влияет на геометрию кузова, его сварку и сборку.

Благодаря локализации технологических процессов на четверть сократятся затраты предприятия на логистику. Появились и новые опции для клиентов появится - возможность окраски машины в два цвета. Также внедрена специальная антикоррозийная обработка кузова, что дает гарантию долговечности автомобиля в условиях переменчивого климата. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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